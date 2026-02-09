Floriagafir non ce n’è per nessuno La Sestese si mantiene in scia

La Floriagafir vince ancora e tiene il passo della Sestese in testa alla classifica dei Juniores Regionali Elite. La partita si è conclusa come previsto, senza grandi sorprese, e le distanze tra le prime sono rimaste invariate. La squadra guidata da coach Rossi ha dimostrato di essere in forma, mentre la Sestese si mantiene stabile al secondo posto. Ora il campionato si avvia verso le ultime fasi con poche variabili in vista.

Tutto secondo copione nel campionato Juniores Regionali Elite e le distanze al vertice rimangono invariate. La capolista Floriagafir ancora una volta dimostra una di avere un gruppo di qualità in ogni reparto e vince in trasferta 3-1 sul difficile campo del Maliseti Seano. La Sestese, seconda della classe, risponde con bravura e forza battendo 3-2 i Mobilieri Ponsacco in una partita molto combattuta. Vince anche l' Affrico, 3-0 contro La Pietà, con i pratesi che subiscono un doppio sorpasso. Quello di Sporting Cecina e Forte dei Marmi, capaci di battere rispettivamente 2-1 in trasferta il Casentino Academy e sempre 2-1, ma in casa, il San Giuliano.

