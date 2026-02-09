fisco efficiente ma non liberale

Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate, annuncia che i numeri dell’evasione continuano a migliorare. Nel 2024 sono stati recuperati 33,4 miliardi di euro, e si prevede che nel 2025 si arriverà a circa 35 miliardi. I dati dimostrano un fisco più efficiente, anche se il sistema resta lontano dall’essere completamente liberale.

Ci informa il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, che si susseguono i record di recupero dell'evasione: 33,4 miliardi nel 2024, probabilmente 35 miliardi nel 2025. A sua volta l'Ufficio Parlamentare di Bilancio certifica che, se il trend continuerà, il debito scenderà più velocemente, il Pil sorriderà, i conti pubblici respireranno. Tutto vero. Tutto ineccepibile. Tutto, però, tremendamente fuorviante. Perché questo boom non nasce da un'improvvisa conversione morale degli italiani. Non è figlio di un fisco più equo, più semplice, più leggero. È figlio di un'altra cosa: la sorveglianza fiscale di massa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

