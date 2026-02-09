Fischnaller | La pressione aumenta ma vincere in Italia è molto più bello

Dominik Fischnaller, medaglia di bronzo nello slittino, dice che la pressione aumenta, ma vincere in Italia resta una soddisfazione più grande. Dopo aver conquistato il podio, il campione trentino commenta il suo risultato con entusiasmo e senza nascondere la gioia di aver portato a casa una medaglia nel suo paese. Guarda l’intervista per ascoltare le sue parole.

Milano Cortina: eterno Fischnaller 'la mia 7/a Olimpiade da sogno'L'8 febbraio, a Livigno, si scenderà sui pendii di Maurizio Bormolini, davanti al suo pubblico. Un vantaggio o pressione in più per il valtellinese? Io con la pressione vivo benissimo. E di sicuro ... ansa.it

MILANO CORTINA | Italia delude nel parallelo snowboard, uomini eliminati. Fischnaller amaro: 'Olimpiadi bestia più forte di me. Non sappiamo gestire la pressione ma nessuna rabbia o delusione'. #ANSA facebook

MILANO CORTINA | Italia delude nel parallelo snowboard, uomini eliminati. Fischnaller amaro: 'Olimpiadi bestia più forte di me. Non sappiamo gestire la pressione ma nessuna rabbia o delusione'. #ANSA x.com