Fischnaller | La pressione aumenta ma vincere in Italia è molto più bello
Dominik Fischnaller, medaglia di bronzo nello slittino, dice che la pressione aumenta, ma vincere in Italia resta una soddisfazione più grande. Dopo aver conquistato il podio, il campione trentino commenta il suo risultato con entusiasmo e senza nascondere la gioia di aver portato a casa una medaglia nel suo paese. Guarda l’intervista per ascoltare le sue parole.
Vincitore della medaglia di bronzo nello slittino, Dominik Fischnaller commenta il suo risultato: guarda l'intervista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
David a DAZN: «Dovevo fare quel gol ma l’importante è tornare a vincere. L’abbraccio di Spalletti? È bello avere questo gruppo, ci spinge molto»
David, intervenendo su DAZN, ha commentato l’importanza della vittoria, sottolineando che, sebbene avesse l’opportunità di segnare, ciò che conta è il ritorno ai risultati positivi.
Cittadini in movimento: "Il Comune aumenta la pressione fiscale, ma non migliorano i servizi"
Cittadini in Movimento evidenzia come, nonostante l’aumento della pressione fiscale deciso dal Comune, i servizi offerti ai cittadini non abbiano mostrato miglioramenti significativi.
Milano Cortina: eterno Fischnaller 'la mia 7/a Olimpiade da sogno'L'8 febbraio, a Livigno, si scenderà sui pendii di Maurizio Bormolini, davanti al suo pubblico. Un vantaggio o pressione in più per il valtellinese? Io con la pressione vivo benissimo. E di sicuro ... ansa.it
MILANO CORTINA | Italia delude nel parallelo snowboard, uomini eliminati. Fischnaller amaro: 'Olimpiadi bestia più forte di me. Non sappiamo gestire la pressione ma nessuna rabbia o delusione'. #ANSA facebook
MILANO CORTINA | Italia delude nel parallelo snowboard, uomini eliminati. Fischnaller amaro: 'Olimpiadi bestia più forte di me. Non sappiamo gestire la pressione ma nessuna rabbia o delusione'. #ANSA x.com
