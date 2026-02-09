Firma del titolarissimo fino al 2030 in bilico

La firma del titolare fino al 2030 resta in bilico. La Inter continua a lavorare per rafforzare la rosa e dare a Chivu una base stabile su cui costruire il futuro. La società vuole mantenere i punti fermi e puntare sulla continuità, ma ancora non c’è l’accordo definitivo.

inter prosegue la costruzione di una rosa sempre più competitiva, con l’obiettivo di offrire a chivu una base solida su cui proseguire il lavoro iniziato in questa stagione. la dirigenza monitora con attenzione il mercato, valutando opportunità che possano potenziare ogni reparto senza compromettere la solidità fondante del gruppo. la strategia interna punta a consolidare i contratti chiave e a respingere gli assalti provenienti dall’estero, mantenendo un blocco di titolarità che possa sostenere la crescita futura. marotta e ausilio hanno quindi centrato l’attenzione su rinnovi e prolungamenti per evitare dispersioni a stagione in corso e per garantire a chivu una base competitive nel tempo.🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’Inter sta vivendo momenti di tensione.

L’Inter ha annunciato ufficialmente di aver firmato con Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002.

