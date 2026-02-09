Firenze si colora di pace con un grande corteo di Carnevale che attraverserà tre quartieri

Firenze si prepara a festeggiare in modo speciale. Questa volta, il Carnevale si svolgerà con un grande corteo che attraverserà tre quartieri della città, invece di due come negli anni passati. La manifestazione unisce le comunità e porta tanta allegria in strada, con carri, maschere e musica. Tutti sono invitati a partecipare e vivere insieme un momento di festa.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Non più due cortei separati, ma uno unico, capace di abbracciare ben tre quartieri di Firenze. È la grande novità che porta con sé la nuova edizione del Carnevale di Pace, l’evento organizzato dall’associazione Piazza San Donato che, dall’Isolotto al centro commerciale San Donato, farà sfilare domenica 15 febbraio 31 realtà, tra associazioni, scuole di danza e comunità straniere, nel segno di una grande festa collettiva che mette al centro diritti umani, dignità delle persone e valore di una città aperta e solidale. Un appuntamento attesissimo, organizzato insieme ai Quartieri 4, 1 e 5, che riempirà le strade di musica, danze e colori da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze si colora di pace con un grande corteo di Carnevale che attraverserà tre quartieri Approfondimenti su Firenze Carnevale Torna il Carnevale pistoiese. Piazza della Resistenza si colora per tre domeniche spensierate Torna il Carnevale Pistoiese a Piazza della Resistenza, che si prepara ad accogliere i visitatori nelle tre domeniche successive (25 gennaio, 1 e 8 febbraio). Si apre il Carnevale con il Gran Ballo di "Bridgerton" e il corteo in Canal Grande Il Carnevale di Venezia si apre con il tradizionale Gran Ballo ispirato a Bridgerton, seguito da un corteo acqueo lungo il Canal Grande. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Firenze Carnevale Argomenti discussi: Il 4 febbraio a Firenze un incontro sul fine vita; San Valentino a Firenze: tante esperienze fuori dagli schemi; Beato Angelico mania: ecco perché la mostra fiorentina ha battuto ogni record; Cosa fare a Firenze questo weekend. Firenze si colora di pace con un grande corteo di Carnevale che attraverserà tre quartieriDomenica 15 febbraio: dall’Isolotto al centro San Donato, tutti insieme per dire che un altro mondo è possibile. Organizza l’associazione Piazza San Donato con i quartieri 4, 1 e 5. Una grande festa ... lanazione.it Firenze, Cubo nero: scattano due avvisi di garanzia per falso ideologicoFIRENZE – Due membri della commissione paesaggistica di Firenze sono indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Firenze condotta da Guardia di Finanza e Carabinieri sul cosiddetto cubo nero ... firenzepost.it Carnevale di Firenze 2026: la magia del Rinascimento sta per tornare! Se pensate che il Carnevale in Toscana sia solo Viareggio, preparatevi a ricredervi. Firenze si veste di eleganza e storia per un’edizione 2026 che promette di lasciarvi a bocca aperta! facebook SAN GIOVANNI IN M.NO SUPERA FIRENZE Le ragazze di coach Bellano hanno la meglio in 3 set su Firenze e si rilanciano nella corsa salvezza (25-21, 25-19, 25-18) #Volleyball #LVF #Pallavolo #SanGiovanni #Firenze x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.