Firenze in scena Tre sorelle | una sola attrice per dodici personaggi

Venerdì e sabato prossimo, il Teatro Manzoni di Calenzano ospita la prima nazionale di “Tre sorelle - Ovvero la felicità quando è altrove”. Uno spettacolo che vede protagonista una sola attrice, Silvia Frasson, capace di interpretare dodici personaggi diversi. La pièce, tratta dall’opera di Cechov, porta in scena una commedia che esplora le tensioni e le illusioni di tre sorelle alla ricerca di un senso di felicità. La produzione si prepara a sorprendere il pubblico con una recitazione intensa e variegata.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Una sola straordinaria attrice per dodici personaggi. Debutta in prima nazionale venerdì 27 e sabato 28 febbraio al Teatro Manzoni di Calenzano (Firenze) “ Tre sorelle - Ovvero la felicità quando è altrove”, il nuovo spettacolo di Silvia Frasson tratto da “Tre sorelle” di Anton Cechov. Il capolavoro dello scrittore e drammaturgo russo rivive sulla scena attraverso la voce e il corpo di un'unica, straordinaria interprete. Silvia Frasson, tra le maggiori protagoniste del teatro di narrazione contemporaneo, si confronta con la complessità e la struggente malinconia delle sorelle Prózorov in una rielaborazione scenica che assume la forma di un potente racconto teatrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, in scena Tre sorelle: una sola attrice per dodici personaggi Approfondimenti su Firenze TreSorelle "Dodici", dodici opere, dodici artisti, dodici mesi: la mostra a Roma “Blake Lively mi ha teso una trappola, rifiutando una controfigura in una scena di sesso insieme”: Justin Baldoni respinge ancora le accuse dell’attrice Justin Baldoni ha replicato alle accuse di Blake Lively, respingendo le affermazioni dell’attrice secondo cui lui avrebbe teso una trappola nel rifiuto di una controfigura in una scena di sesso. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Firenze TreSorelle Argomenti discussi: Sabato, domenica e lunedì. Di scena alla Pergola la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo; Michele Riondino: Una jam session di parole sulla violenza dei maschi; Al Teatro Nuovo Rifredi il nuovo spettacolo di Angelo Savelli; Silvia Frasson mette in scena ’Le voci della sera’. Firenze, tre comici si sfidano e il pubblico è il giudice: in scena Comedy TriathlonIl 16 gennaio al The Square tre comici della scena fiorentina, tre discipline, un solo vincitore. In palio un premio anche per il pubblico Firenze, 12 gennaio 2026 - La stand up al The Square diventa ... lanazione.it Marco Mengoni, tutto esaurito per i tre concerti a FirenzeTre concerti e tre sold out a Firenze per Marco Mengoni, in scena domani 28 ottobre, mercoledì 29 e venerdì 31 ottobre al Mandela Forum. Il tour Live in Europe 2025 che lo riporta in riva all'Arno - ... ansa.it TRE GIORNI DEDICATI AL GUSTO: DA OGGI SABATO 7 FEBBRAIO 2026 (FINO A LUNEDì 9) IN FORTEZZA DA BASSO A FIRENZE VA IN SCENA L'APPUNTAMENTO CON TASTE. PARTECIPANO OLTRE 800 AZIENDE, DI CUI 120 PER LA PRIMA VOLTA, facebook Sabato, domenica e lunedì. Di scena alla Pergola di Firenze la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo toscanalibri.it/evento/sabato-… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.