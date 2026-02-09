Fiorentina-Torino 2-2 | Cuesta elogia la combattività della squadra nonostante le decisioni arbitrali contestate
La partita tra Fiorentina e Torino finisce 2-2, e il tecnico viola Vincenzo Cuesta non nasconde la sua soddisfazione. Nonostante alcune decisioni arbitrali contestate, i suoi giocatori hanno dato tutto in campo, dimostrando grande determinazione e spirito di squadra. Cuesta elogia la combattività della sua squadra, sottolineando come siano riusciti a reagire e a portare a casa un punto prezioso.
Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Cuesta, ha espresso pubblicamente la sua soddisfazione per l’impegno e la determinazione dimostrati dai suoi giocatori, sottolineando l’importanza del loro spirito combattivo. Le sue dichiarazioni arrivano a seguito di un pareggio combattuto contro il Torino, terminato 2-2, in un match ricco di emozioni e di momenti di tensione, con decisioni arbitrali che hanno acceso il dibattito. La partita, disputata il 7 febbraio 2026, ha visto la Fiorentina affrontare il Torino in un incontro vibrante e combattuto. Il risultato finale, un pareggio per 2-2, riflette l’intensità della contesa e la determinazione di entrambe le squadre.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Fiorentina Torino
Ultime notizie su Fiorentina Torino
