Fiorentina-Torino 2-2 | Cuesta elogia la combattività della squadra nonostante le decisioni arbitrali contestate

La partita tra Fiorentina e Torino finisce 2-2, e il tecnico viola Vincenzo Cuesta non nasconde la sua soddisfazione. Nonostante alcune decisioni arbitrali contestate, i suoi giocatori hanno dato tutto in campo, dimostrando grande determinazione e spirito di squadra. Cuesta elogia la combattività della sua squadra, sottolineando come siano riusciti a reagire e a portare a casa un punto prezioso.

