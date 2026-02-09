Fiorentina sospiro di sollievo Gudmundsson | l’infortunio è meno grave del previsto

La Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo. Gudmundsson ha subito un infortunio, ma gli esami hanno mostrato che la lesione è meno grave del previsto. La squadra, che in queste ore cerca di recuperare i giocatori in vista delle prossime partite, si prepara a riaverlo presto in campo. Per ora, i tifosi si possono rassicurare: non si tratta di un problema serio come si temeva.

Firenze, 9 febbraio 2026 - Un piccolo sospiro di sollievo. E in questo momento in casa Fiorentina conviene attaccarsi a tutto quel che arriva di non estremamente negativo. L'infortunio rimediato da Albert Gudmundsson (fattosi male alla prima azione del secondo tempo di Fiorentina-Torino) è meno grave del previsto. Il club viola ha diramato un bollettino medico negli ultimi minuti che ha escluso il peggio. Il report medico. " ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, sospiro di sollievo Gudmundsson: l’infortunio è meno grave del previsto Approfondimenti su Fiorentina Gudmundsson Fiorentina, sospiro di sollievo per Gudmundsson: respinto l’appello contro l’assoluzione dell’islandese Di Lorenzo, filtra ottimismo: infortunio meno grave del previsto Arrivano buone notizie sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fiorentina Gudmundsson Argomenti discussi: Sospiro di sollievo per Di Lorenzo: il comunicato del Napoli e i tempi di recupero; Fantacalcio Napoli, sospiro di sollievo per Di Lorenzo: i tempi di recupero; Sospiro di sollievo per il Napoli, Di Lorenzo out solo un mese; Napoli, sospiro di sollievo: nessuna lesione ai legamenti per Di Lorenzo. Napoli, sospiro di sollievo per Di Lorenzo: ecco l’esito degli esamiDopo l’infortunio al ginocchio di ieri nella partita contro la Fiorentina, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si é sottoposto questa mattina agli esami strumentali. Come riportato sul profil ... mondonapoli.it Infortunio Di Lorenzo, Alvino: Un grande sospiro di sollievo! Un mese di stopSospiro di sollievo in casa Napoli: gli esami strumentali di questa mattina hanno escluso lesioni al legamento crociato per Giovanni Di Lorenzo. I primi esami strumentali effettuati questa ... tuttonapoli.net Campania Nel Pallone. . IL GIORNO DOPO NAPOLI-FIORENTINA 2-1 - VITTORIA DI ORGOGLIO, DETERMINAZIONE E SACRIFICIO. SOSPIRO DI SOLLIEVO SU DI LORENZO. VERGARA CONTINUA A BRILLARE facebook Antonio Vergara ha vissuto gli ultimi minuti di Napoli-Fiorentina come un vero tifoso partenopeo Il "Bordocam" di DAZN ha mostrato le reazioni del giocatore azzurro nei minuti finali del match Il classe 2003 prima chiede la fine della partita e poi reagisce c x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.