Fiorentina sospiro di sollievo Gudmundsson | l’infortunio è meno grave del previsto

Da sport.quotidiano.net 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo. Gudmundsson ha subito un infortunio, ma gli esami hanno mostrato che la lesione è meno grave del previsto. La squadra, che in queste ore cerca di recuperare i giocatori in vista delle prossime partite, si prepara a riaverlo presto in campo. Per ora, i tifosi si possono rassicurare: non si tratta di un problema serio come si temeva.

Firenze, 9 febbraio 2026 - Un piccolo sospiro di sollievo. E in questo momento in casa Fiorentina conviene attaccarsi a tutto quel che arriva di non estremamente negativo. L'infortunio rimediato da Albert Gudmundsson (fattosi male alla prima azione del secondo tempo di Fiorentina-Torino) è meno grave del previsto. Il club viola ha diramato un bollettino medico negli ultimi minuti che ha escluso il peggio. Il report medico. " ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

