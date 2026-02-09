Finanziamenti agricoli e contenziosi infiniti | il Consiglio di Stato chiude il caso Agrizoo

Il Consiglio di Stato ha deciso di chiudere il caso Agrizoo, mettendo fine a una lunga disputa tra la Regione Campania e la cooperativa agricola che gestisce un allevamento bufalino nella provincia di Caserta. Dopo anni di contenziosi sui finanziamenti e le autorizzazioni, ora la vicenda si può considerare definita. La decisione arriva dopo aver ribaltato una precedente sentenza del Tar Campania, confermando la posizione del Consiglio di Stato e portando chiarezza sulla questione.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Campania e posto fine a una lunga e complessa vicenda giudiziaria che vedeva contrapposte la Regione Campania e la Agrizoo Società Cooperativa Agricola, azienda operante nel settore dell'allevamento bufalino in provincia di Caserta.

