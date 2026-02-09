Filippo Bisciglia si sfoga su Instagram, mostrando tutta la sua delusione. Il conduttore di Temptation Island ha scritto parole dure, piene di rabbia e tristezza, rivolte a una persona che non ha voluto rivelare. Il suo messaggio segna un altro momento di crisi, dopo le recenti delusioni sentimentali.

Uno sfogo da cui traspare grande amarezza quello pubblicato su Instagram da Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island ha affidato a Instagram parole colme di rabbia e dispiacere, indirizzate a una persona misteriosa. Filippo Bisciglia, lo sfogo inaspettato su Instagram. Esternazioni che arrivano inaspettate quelle condivise su Instagram da Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island, di solito molto riservato sulla sua vita privata, ha indirizzato uno sfogo amaro a una persona misteriosa tra le storie del suo profilo ufficiale. Le sue parole hanno subito attirato l'attenzione dei fan e dei curiosi, dato che di recente il volto Mediaset ha detto addio alla sua fidanzata storica, Pamela Camassa, che di recente è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore.

© Dilei.it - Filippo Bisciglia, nuova delusione dopo Pamela Camassa: il duro sfogo su Instagram

Pamela Camassa rompe il silenzio sulla fine della sua lunga relazione con Filippo Bisciglia.

