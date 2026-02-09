fiesole anteprima nazionale del film su mauro pagani

Questa sera a Fiesole si svolge un evento speciale: viene proiettato in anteprima nazionale il film dedicato a Mauro Pagani. Il documentario ripercorre la carriera del musicista italiano, mostrando momenti della sua vita e le sue collaborazioni più importanti. La partecipazione del pubblico è attesa numerosa, con tanti fan e appassionati di musica che vogliono scoprire di più sulla storia di uno dei grandi nomi della scena italiana.

Fiesole (Firenze), 9 febbraio 2026 – A Fiesole sarà proiettato, in anteprima nazionale, il film su Mauro Pagani, che ripercorre la carriera del grande talento della musica italiana. Un’esistenza votata alla musica dove ogni scelta è un atto d’amore, perfino le fratture, per colmare un’infanzia solitaria e per il bisogno di sognare un mondo migliore, migliore per tutti. Sarà presentato in anteprima nazionale martedì 10 febbraio al Teatro di Fiesole (ore 18) “ Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco” i l film dedicato a Mauro Pagani, tra i maggiori talenti della musica italiana dagli anni Settanta a oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Per i suoi 80 anni, Mauro Pagani ha ricevuto un regalo speciale: un film dedicato a lui.

