La nazionale italiana di hockey su ghiaccio si prepara al suo debutto alle Olimpiadi contro la Svezia. Dopo due giorni di attesa, i giocatori stanno finalizzando gli ultimi allenamenti sotto la guida del nuovo ct Jalonen, che si mostra fiducioso. Mercoledì sera, alle 21, il team scenderà in campo per la prima partita, aspettando di dimostrare il proprio valore in una gara che promette emozioni.

Due giorni e la snervante attesa sarà finita. Sta per cominciare anche l’avventura olimpica della nazionale maschile italiana di hockey su ghiaccio che mercoledì sera (ore 21.10) debutterà con la Svezia. L’avvicinamento degli azzurri prosegue a ritmi serrati, anche ieri i 25 giocatori si sono allenati per un’ora e mezza sul ghiaccio della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena sotto l’attento sguardo del ct finlandese Jukka Jalonen (medaglia d’oro a Beijing 2022). Il miglior piazzamento nella disciplina è un settimo posto dei Giochi Olimpici di Cortina 1956, ma l’obiettivo di capitan Thomas Larkin (difensore, nato a Londra ma cresciuto hockeisticamente a Varese) e compagni è cercare di superarsi nonostante il girone B si presenti complicato, con avversari di grandi qualità come Slovacchia e Finlandia, oltre la stessa Svezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fiducioso il ct Jalonen. Il Blue Team si prepara al debutto con la Svezia

