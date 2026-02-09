Fiamme in due locali a Napoli fumo ma nessun ferito

Due locali a Napoli sono stati colpiti da un incendio questa mattina presto. I vigili del fuoco sono arrivati in Corso Secondigliano poco dopo le sei, quando le fiamme si sono scatenate in due attività vicine, una pizzeria e un gommista. Per fortuna, nessuno si è fatto male, anche se si è alzato molto fumo. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Tempo di lettura: < 1 minuto I vigili del fuoco sono intervenuti in Corso Secondigliano a Napoli per un incendio divampato alle 6 e che ha riguardato due attività commerciali limitrofe, una pizzeria e un gommista. Le fiamme si sono propagate provocando fumo in zona, ma non si registrano feriti, solo danni alle strutture. Sul posto due squadre dei vigili con autobotti. L'opera di spegnimento è tuttora in corso, la situazione viene definita sotto controllo.

