Festival Missione Parma Virginia Chiastra | Un successo quasi 500 persone per due giorni di confronto libero

La prima edizione del MP Festival si è conclusa con successo. In due giorni, quasi 500 persone si sono incontrate per discutere e confrontarsi liberamente su temi legati alla ricostruzione delle idee. Virginia Chiastra, una delle organizzatrici, ha commentato che la risposta del pubblico ha superato le aspettative, dimostrando l’interesse per un evento di questo tipo. La kermesse si è svolta a Parma, lasciando un segno positivo tra i partecipanti e gli organizzatori.

È tempo di tirare le somme per l'associazione Missione Parma, che ha organizzato sabato 7 e domenica 8 la prima edizione della kermesse "MP Festival – Ricostruire le idee". «Siamo molto soddisfatti, ma chiaramente non ci accontentiamo» spiega Virginia Chiastra, presidente dell'associazione

