Festa Sant' Agata successo per i matinée musicali nel Palazzo degli Elefanti

La Festa di Sant’Agata ha portato un grande successo ai matinée musicali nel Palazzo degli Elefanti. La rassegna domenicale ha attirato molti visitatori, che hanno riempito il palazzo per ascoltare i concerti organizzati in occasione del nono centenario del rientro delle Reliquie da Costantinopoli. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, con tante persone che hanno voluto vivere da vicino questa ricorrenza speciale.

Il ciclo di appuntamenti, ospitato nel salone Bellini, è stato promosso dal sindaco Enrico Trantino in sinergia con il Comitato dei festeggiamenti agatini Uno straordinario riscontro di partecipazione ha contrassegnato la rassegna domenicale dei Matinée Musicali organizzata nel Palazzo degli Elefanti per la Festa di Sant’Agata 2026, in occasione del nono centenario del rientro delle Reliquie da Costantinopoli. Il ciclo di appuntamenti, ospitato nel salone Bellini, è stato promosso dal sindaco Enrico Trantino in sinergia con il Comitato dei festeggiamenti agatini presieduto da Carmelo Grasso che ha contribuito, in particolare, con il costante impegno di Attilio Cappellani in tutte le fasi della rassegna.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su SantAgata Festa Festa Sant'Agata, apprezzamento e partecipazione per i Matinée musicali a Palazzo degli Elefanti L'edizione 2026 della Festa di Sant'Agata si arricchisce dei Matinée musicali a Palazzo degli Elefanti, organizzati dal Comune di Catania in collaborazione con il Comitato dei festeggiamenti agatini. Festa di Sant’Agata, al via domenica i matinée musicali a Palazzo degli Elefanti Domenica 18 gennaio, alle ore 11, prende il via al Palazzo degli Elefanti il ciclo di matinée musicali organizzato dall’amministrazione Trantino in occasione della Festa di Sant’Agata 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su SantAgata Festa Argomenti discussi: Catania abbraccia Sant’Agata: la città in festa per la sua patrona; VIDEO | Sant'Agata lascia la cattedrale: l'abbraccio dei devoti in piazza Duomo; Festa di Sant’Agata: tre ragazzi catanesi sulla Carrozza del Senato con il progetto Un gesto per Catania; Festa di Sant’Agata 2026: le date e il programma della festa più famosa di Catania. Festa Sant'Agata, successo per i matinée musicali nel Palazzo degli ElefantiIl ciclo di appuntamenti, ospitato nel salone Bellini, è stato promosso dal sindaco Enrico Trantino in sinergia con il Comitato dei festeggiamenti agatini ... cataniatoday.it Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: successo per Weekend a Gogò alla Festa di Sant’AgataPer il 54° anno consecutivo, il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ha portato sul palco la tradizionale serata di Gala in occasione della Festa Nazionale di ... libertas.sm CARNEVALE APICESE 2026 - Scoriandolata @comitato festa sant'antonio facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.