Festa di Carnevale in lingua madre i servizi sociali | Dalla Lega una visione bigotta e anacronistica

La festa di Carnevale organizzata dal Centro Interculturale Movimenti di Asp CesenaValle Savio ha acceso una polemica. La Lega ha criticato l’evento, definendolo una manifestazione inadeguata e troppo legata a valori vecchi. I servizi sociali rispondono che si tratta di una posizione fuori tempo e lontana dalla realtà locale. La discussione continua, ma intanto la città si prepara a vivere la tradizione carnevalesca con entusiasmo.

“La polemica sollevata dalla Lega sulla Festa di Carnevale organizzata e proposta dal Centro Interculturale Movimenti di Asp CesenaValle Savio per il 15 febbraio, non è solo strumentale, ma profondamente scollegata dalla realtà sociale nazionale e cittadina. A Cesena, come nel resto d’Italia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il nuovo regolamento dei servizi sociali adottato dall’Unione Comuni Valle Savio ha suscitato critiche da parte della Lega, che lo definisce un documento astratto e difficile da comprendere.

