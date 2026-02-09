Festa della verza e del bollito a Campodoro

La festa della verza e del bollito torna a Campodoro. Per due fine settimana, le strade del paese si riempiono di profumi e sapori della cucina veneta tradizionale. Le famiglie e gli appassionati si riuniscono per assaggiare piatti tipici e vivere le tradizioni locali. La manifestazione richiama visitatori da tutta la regione, che vogliono gustare le specialità e partecipare alle iniziative in programma.

La festa della verza e del bollito torna a Campodoro per due fine settimana all'insegna della cucina tradizione veneta. Un appuntamento imperdibile per gustare il bollito accompagnato da cren, salsa verde e mostarda, con la grande novità di quest'anno: le fritoie preparate fresche ogni sera. L'evento si svolge in un ambiente riscaldato presso via Palazzina 1, con una serata speciale 14 febbraio dedicata a San Valentino. La cucina è aperta tutte le sere e la domenica è possibile pranzare in loco.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

