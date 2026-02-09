Festa del SS Crocifisso Monreale celebra 4 secoli di storia con un logo speciale

Monreale festeggia i 400 anni della Festa del Santissimo Crocifisso con un logo speciale. La cerimonia si è svolta ieri, quando la Giunta comunale ha approvato ufficialmente il nuovo simbolo. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha detto che questa festa rappresenta una tradizione lunga secoli. La città si prepara a celebrare con eventi e iniziative per onorare questa ricorrenza importante.

Monreale celebra un traguardo storico: il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso. La Giunta comunale, riunita il 6 febbraio 2026 sotto la presidenza del sindaco Alberto Arcidiacono, ha approvato all'unanimità il logo commemorativo che accompagnerà la città durante tutto l'anno. L'emblema è stato realizzato dall'Istituto d'Arte di Monreale, il prestigioso IIS Basile-D'Aleo, che ha voluto rendere omaggio a questa ricorrenza di straordinaria importanza per la comunità. Il logo affiancherà lo stemma comunale in tutti gli atti ufficiali, i documenti istituzionali e le comunicazioni dell'ente per l'intero 2026.

