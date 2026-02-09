Fermento 2.0 incontra lo stellato Limu | percorso gastronomico a quattro mani a Cefalù

A Cefalù, il fermento gastronomico si fa ancora più intenso. Il ristorante Fermento 2.0 si prepara a ospitare una serata speciale il 16 febbraio, con uno chef stellato e Limu, il noto ristorante siciliano. La cena sarà un viaggio tra pizza e cucina d’autore, con piatti preparati a quattro mani. Gli appassionati di gastronomia avranno l’occasione di assaggiare creazioni uniche, nate dalla collaborazione tra due realtà diverse ma complementari.

La pizza come punto di partenza, la cucina d'autore come naturale prosecuzione, questa la serata in programma il 16 febbraio da Fermento 2.0, nel centro storico di Cefalù: un percorso a quattro mani che mette a confronto due linguaggi gastronomici, firmato dalla pizzeria dei fratelli Salvatore e.

