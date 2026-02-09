Fenice altra pioggia di volantini alla Traviata E il direttore Ranzani ha la spilletta

Da veneziatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorpresa, ma non troppo: alla prima della “Traviata” di domenica 8 febbraio al Teatro La Fenice (regia di Rober Carsen) anche il direttore Stefano Ranzani indossava la spilletta di protesta creata dai lavoratori del Teatro. Ranzani, come già Michele Mariotti a Capodanno, non è un dipendente del.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Fenice Traviata

La Fenice, protesta dei lavoratori alla prima: pioggia di volantini in platea contro la nomina di Beatrice Venezi

Fenice, dopo il veto i lavoratori leggono il comunicato contro la nomina di Venezi. Sette minuti di applausi e pioggia di volantini alla Prima

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fenice Traviata

Argomenti discussi: Taekwondo – Pioggia di medaglie per la Fenice: Terracina brilla; Fenice, pioggia di volantini contro Beatrice Venezi alla Prima de La Traviata VIDEO.

fenice altra pioggia diFenice, pioggia di volantini contro Beatrice Venezi alla Prima della Traviata VIDEOVENEZIA - È tornato ad alzarsi il sipario del Teatro La Fenice, che ieri sera ha ospitato la Prima dell'opera verdiana La traviata. Come da mesi accade, ... ilgazzettino.it

La Fenice, pioggia di volantini contro Beatrice Venezi alla prima della stagione liricaVolantini lanciati dai palchi e dal loggione del Teatro La Fenice di Venezia, a conclusione della prima di «La Clemenza di Tito» di Mozart. La protesta è contro la nomina di Beatrice Venezi. Alcuni ... video.corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.