Fenice altra pioggia di volantini alla Traviata E il direttore Ranzani ha la spilletta
Sorpresa, ma non troppo: alla prima della “Traviata” di domenica 8 febbraio al Teatro La Fenice (regia di Rober Carsen) anche il direttore Stefano Ranzani indossava la spilletta di protesta creata dai lavoratori del Teatro. Ranzani, come già Michele Mariotti a Capodanno, non è un dipendente del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondimenti su Fenice Traviata
La Fenice, protesta dei lavoratori alla prima: pioggia di volantini in platea contro la nomina di Beatrice Venezi
Fenice, dopo il veto i lavoratori leggono il comunicato contro la nomina di Venezi. Sette minuti di applausi e pioggia di volantini alla Prima
Ultime notizie su Fenice Traviata
Argomenti discussi: Taekwondo – Pioggia di medaglie per la Fenice: Terracina brilla; Fenice, pioggia di volantini contro Beatrice Venezi alla Prima de La Traviata VIDEO.
Fenice, pioggia di volantini contro Beatrice Venezi alla Prima della Traviata VIDEOVENEZIA - È tornato ad alzarsi il sipario del Teatro La Fenice, che ieri sera ha ospitato la Prima dell'opera verdiana La traviata. Come da mesi accade, ... ilgazzettino.it
La Fenice, pioggia di volantini contro Beatrice Venezi alla prima della stagione liricaVolantini lanciati dai palchi e dal loggione del Teatro La Fenice di Venezia, a conclusione della prima di «La Clemenza di Tito» di Mozart. La protesta è contro la nomina di Beatrice Venezi. Alcuni ... video.corriere.it
#6febbraio2026 «Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte» (Khalil Gibran). Buongiorno, amici dal Teatro La Fenice facebook
ATTENZIONE! Cambio di date per due spettacoli: il concerto dell’Orchestra del Teatro La Fenice anticipa la data dal 18 al 17 marzo, per I Comici Marta e Gianluca slittano al 12 maggio Il concerto dell’Orchestra del Teatro La Fenice, inizialmente programmato x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.