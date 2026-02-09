Federica Torzullo tutto ribaltato | cos' è successo prima della mattanza

Questa notte, nella casa di una piccola città, Federica Torzullo è stata trovata morta. La 41enne ingegnere gestionale era stata colpita dal marito, Claudio Carlomagno, 44 anni, titolare di una ditta di scavi. La coppia aveva avuto una lite poco prima, ma nessuno si sarebbe aspettato un gesto così grave. La scena del delitto è stata scoperta dai vicini, allertati dai rumori e dalle urla. Ora la polizia indaga sul motivo che ha spinto Carlomagno a compiere l’omicidio.

Federica Torzullo, 41enne ingegnere gestionale alle Poste, è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno, 44 anni, titolare di una ditta di scavi, nella notte tra l’8 e il 9 gennaio 2026. Il corpo, avvolto in un tappeto e sepolto a circa due metri di profondità nel terreno dell’azienda familiare, è stato ritrovato il 18 gennaio, dopo dieci giorni di ricerche. Carlomagno ha confessato l’omicidio – 23 coltellate, molte al volto e al collo – e l’occultamento del cadavere. La Procura di Civitavecchia contesta il reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.), introdotto di recente e punito con l’ergastolo in presenza di aggravanti come maltrattamenti pregressi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Federica Torzullo, tutto ribaltato: cos'è successo prima della mattanza Approfondimenti su Federica Torzullo “Cos’ha detto prima di morire”. Federica Torzullo, l’ultimo audio prima della furia omicida del marito L’ultima registrazione audio di Federica Torzullo, prima della tragica morte, rivela dettagli importanti sul suo stato d’animo e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. “Cosa ha mangiato prima di morire”. Federica Torzullo, il clamoroso dettaglio dall’autopsia: cambia tutto Nel caso di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara tra l’8 e il 9 gennaio 2026, un dettaglio emerso dall’autopsia ha rivoluzionato le ipotesi finora formulate. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Federica Torzullo, le strazianti parole prima dell'attacco mortale del marito Ultime notizie su Federica Torzullo Argomenti discussi: Federica Torzullo, tutto ribaltato: cos'è successo prima della mattanza. Folla ai funerali di Federica Torzullo, mazzi di fiori e palloncini: Il tuo sorriso illuminava tuttoSono in corso i funerali di Federica Torzullo, uccisa a inizio gennaio dall’ex marito. Oggi lutto cittadino ad Anguillara Sabazia: fiori e palloncini per ricordarla. fanpage.it Federica Torzullo, i maltrattamenti duravano da tempo. E lei voleva cambiare vitaSepolto il corpo di Federica Torzullo nel cimitero di Anguillara Sabazia, l’inchiesta della Procura di Civitavecchia sul suo assassino va avanti. Anche se Claudio Carlomagno ha confessato ... ilmessaggero.it Mentre ad Anguillara si celebravano i funerali di Federica Torzullo, un’altra ragazza, Zoe Trinchero, appena diciassette anni, veniva uccisa da un coetaneo incapace di tollerare una parola che dovrebbe essere normale, neutra, legittima: no. Ed è proprio quest facebook Oggi i funerali di Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara. Una folla silenziosa l'ha ricordata. Lutto cittadino e commozione del sindaco x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.