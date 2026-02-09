Federica Torzullo investigatori ipotizzano maltrattamenti prima dell' omicidio | cosa avrebbe fatto Carlomagno

Le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo si fanno più intense. Gli investigatori sospettano che la donna abbia subito maltrattamenti da parte di Carlomagno prima di essere uccisa. Ora cercano di capire cosa sia successo negli ultimi momenti della sua vita. Le prove raccolte indicano una possibile escalation di violenza, ma ancora non ci sono certezze. La procura ha avviato ulteriori accertamenti per chiarire ogni dettaglio.

Prosegue l'inchiesta della Procura di Civitavecchia sull'omicidio di Federica Torzullo, commesso, come da lui stesso confessato, dal marito della donna, Claudio Carlomagno. Gli inquirenti stanno provando a capire se, prima del delitto, l'uomo avesse già perpetrato maltrattamenti psicologici o fisici ai danni della moglie. Omicidio Federica Torzullo, le novità I maltrattamenti e la relazione con Claudio Carlomagno Il movente e il reato di femminicidio Omicidio Federica Torzullo, le novità Emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Federica Torzullo commesso da suo marito, Claudio Carlomagno, nella notte tra l'8 e il 9 gennaio scorso quando l'uomo ha accoltellato la donna, confessando poi nei giorni seguenti al ritrovamento del suo cadavere.

