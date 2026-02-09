Federica Torzullo e l’ombra dei maltrattamenti Quella era l’ultima sera con Claudio Carlomagno poi avrebbe cambiato casa

A pochi giorni dai funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia continua a seguire le indagini. La donna aveva deciso di separarsi e quella sera avrebbe cambiato casa. Ora, gli investigatori cercano di ricostruire le ultime ore prima della tragedia, mentre il marito resta sotto stretta osservazione.

A pochi giorni dai funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito da cui si stava separando ad Anguillara Sabazia, l’inchiesta della Procura di Civitavecchia sull’omicidio va avanti. Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie a coltellate ma per gli inquirenti è fondamentale capire come si è arrivati a quel punto. Perché quello che temono gli inquirenti è che vi siano stati maltrattamenti precedenti, configurando il delitto nel neo reato del femminicidio. L’ipotesi di maltrattamenti. Nella sua confessione Carlomagno ha detto di aver agito per paura di perdere la quotidianità con il figlio, temendo che la moglie volesse chiedere al Tribunale l’affidamento esclusivo del bambino.🔗 Leggi su Open.online

Federica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano.

I carabinieri stanno cercando un coltello nel fosso nelle vicinanze, ritenuto l’arma del delitto di Federica Torzullo.

Federica Torzullo, i genitori del marito Claudio Carlomagno si tolgono la vita nella loro casa

I maltrattamenti prima del femminicidio, l’ipotesi degli investigatori sul caso di Federica TorzulloIl marito avrebbe ucciso Federica poco prima che lei lasciasse definitivamente la casa coniugale. Indagini sui possibili abusi. ilfattoquotidiano.it

Federica Torzullo e l’ombra dei maltrattamenti. Quella era l’ultima sera con Claudio Carlomagno, poi avrebbe cambiato casaLa donna sarebbe andata a vivere dai suoi. Gli ultimi anni da separati in casa e la confessione di lui che non convince la famiglia della vittima ... open.online

Federica Torzullo, una decisione di libertà e l’ombra delle violenze… Anguillara Sabazia – La procura valuta il contesto del delitto: maltrattamenti pregressi e una separazione ormai inevitabile Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2 facebook

Oggi i funerali di Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara. Una folla silenziosa l'ha ricordata. Lutto cittadino e commozione del sindaco x.com