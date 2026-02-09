Questa EVO è un vero e proprio tributo alla classe di Cesc Fàbregas. Progettata per trasformare un centrocampista d’argento in un regista d’élite, offre boost mostruosi alle statistiche di passaggio e visione di gioco, portando il tuo giocatore fino a un 88 OVR. Dettagli e Costi. Scadenza: 17 giorni circa.. Costo: 45.000 Crediti (o 300 FC Points).. Requisito Chiave: Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Paletti di ammissione: OVR max: 87.. Posizione: CC (CM).. Velocità max: 89.. Difesa max: 82.. Stili di Gioco+ max: 1.. I Miglioramenti: Il Maestro del Centrocampo. Il potenziamento è impressionante, specialmente per quanto riguarda la gestione della palla e la distribuzione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 Nuova Evoluzione: Il principe di Arenys (The prince from Arenys)

Scopri la FC 26 Nuova Evoluzione: Cannonata – Il Terrore dei Portieri.

Scopri la nuova evoluzione di FC 26: Cannonata – Il Terrore dei Portieri.

