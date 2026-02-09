La FC 26 ha presentato una nuova evoluzione del suo sistema di gioco, chiamata

Nuova Evoluzione: Crea un legame. Questa Evoluzione è pensata per rendere i tuoi giocatori più incisivi nella trequarti avversaria, migliorando la loro capacità di dettare il passaggio e di concludere a rete con traiettorie velenose. A differenza di altre versioni, non è limitata ai soli giocatori del Tour Mondiale, permettendoti una scelta molto più ampia tra i calciatori del tuo club. Dettagli e Costi. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibilità: 10 volte (puoi potenziare un’intera batteria di giocatori).. Costo: Gratuita.. Paletti di ammissione: OVR max: 86.. Ruolo: No portieri.. Requisito: Non raro: Tour mondiale fuoricl. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Crea un legame (make the link)

Arriva una novità per chi gioca con il FC 26.

