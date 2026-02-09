Farmaci | Cattani Sanofi ‘Ue sia più competitiva dazi pesano su attrattività Paese’

La disputa tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti sui dazi commerciali sta iniziando a farsi sentire. Cattani di Sanofi avverte che, sebbene i numeri di scambio non abbiano ancora subito grandi contraccolpi, le tariffe più alte stanno rendendo l’Europa meno attrattiva per le aziende farmaceutiche. La crescita del settore potrebbe rallentare se questa situazione non cambia, spiegano gli esperti.

“Le tariffe americane - passate dallo 0% al 15% onnicomprensivo - al momento non hanno impattato sui volumi di scambio ed economici ad esso legati, ma hanno impattato sull’attrattività industriale. Così facendo gli Stati Uniti si sono già assicurati 400 miliardi di dollari di investimenti in ricerca clinica e produzione industriale, per essere sovrani e per essere meno dipendenti dall'Europa, e quindi anche dall'Italia, oltre che da Cina e India. Dobbiamo avere contezza di questo scenario e avere una strategia. O siamo competitivi, forti e stabili nella tutela brevettuale come gli Stati Uniti e la Cina o siamo perdenti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Sanofi annuncia che con il nuovo aggiornamento ora sono 11 le indicazioni approvate per il farmaco dupilumab, usato per il trattamento del Bpco.

