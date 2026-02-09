Firenze apre le porte alla nuova rottamazione delle cartelle, con una novità importante: niente interessi e sanzioni per chi decide di mettersi in regola. La legge di bilancio 2026 permette di sistemare i debiti fiscali pendenti, ma attenzione, i tributi locali come Tari, Imu, bollo auto regionale e multe della polizia locale restano fuori da questa agevolazione, anche se in alcune situazioni specifiche possono rientrare in altre forme di definizione. Per molti cittadini, questa è un’occasione da non perdere, ma bisogna fare chiarezza sui dettagli.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Con la nuova rottamazione delle cartelle, introdotta dalla legge di bilancio 2026, il Fisco apre una finestra importante per chi ha debiti fiscali pendenti, ma è fondamentale chiarire subito un punto che spesso genera confusione tra i cittadini: i tributi locali, come Tari, Imu, bollo auto regionale, multe della polizia locale restano fuori da questa definizione agevolata (ma possono rientrare in quella, specifica, degli enti locali). Doing taxes La cosiddetta Rottamazione-quinquies riguarda infatti solo specifiche tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione e non consente di «azzerare» o ridurre le cartelle emesse da Comuni e Regioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fare pace con il fisco. La nuova rottamazione, stop interessi e sanzioni

Approfondimenti su Firenze Fisco

È stata avviata ufficialmente la procedura di rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali.

L'amministrazione comunale di Sciacca ha annunciato la possibilità di usufruire della rottamazione quinquies per i tributi comunali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Firenze Fisco

Argomenti discussi: L'unico che potrebbe far fare pace a William e Harry è Carlo: ecco come; Fare pace con il fisco. La nuova rottamazione, stop interessi e sanzioni; Scuola di pace. Alex Langer, fonte di ispirazione per chi sceglie la nonviolenza come via di pace; Quando Spalletti disse: Icardi? Spero di fare con lui come con Totti...

Alice De André: Dialogo in scena con nonno Fabrizio per fare pace con il mio cognomeL’artista, figlia di Cristiano, racconta a teatro il suo legame con il cantautore scomparso nel 1999. Ho un rapporto particolare con lui ma non lo metto su ... ilsecoloxix.it

Promemoria di Gianni Rodari, la poesia che insegna a stare bene insiemeIn occasione dei Giochi Olimpici Invernali, Promemoria di Gianni Rodari ci ricorda come stare bene insieme, nel rispetto e nella pace. libreriamo.it

Il **calendario da rispettare per fare pace con il Fisco** nel 2026 si arricchisce di nuove date di scadenza. Alla tabella di marcia della definizione agevolata delle cartelle già in corso, si aggiungono tutti gli appuntamenti della **rottamazione quinquies**, d facebook