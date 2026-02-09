Famiglia uccisa dal monossido cosa è emerso dai test tossicologici | si indaga su tempi dei soccorsi

Questa mattina sono stati resi noti i risultati dei test tossicologici sui corpi di Arti Kola, sua moglie Jonida e dei loro figli Hajdar e Xhesika, morti nella loro casa a Porcari. Le analisi indicano che il monossido di carbonio ha causato la tragedia, ma ora si indaga sui tempi di intervento dei soccorsi per capire se si poteva fare di più. La procura ha avviato un'ulteriore indagine per chiarire le eventuali responsabilità.

Questa mattina a Lucca la polizia ha trovato tre corpi senza vita in una casa: padre, madre e due figli di 22 e 15 anni.

