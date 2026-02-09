Famiglia intossicata dal monossido nell'Astigiano | morto padre figlia e nipote in camera iperbarica

Una famiglia di Cortandone, nell’Astigiano, si trova in gravi condizioni dopo un’intossicazione da monossido di carbonio. Il padre di 73 anni è morto, mentre la figlia e la nipote sono state portate in camera iperbarica. I soccorritori hanno trovato le tre persone esanimi nella casa e ora si cercano le cause del rilascio di gas tossico. La comunità si stringe intorno ai familiari colpiti dalla tragedia.

Tragedia a Cortandone, nell’Astigiano, dove un 73enne è morto per un’intossicazione da monossido di carbonio di carbonio nella propria abitazione. La figlia e il nipote sono stati ricoverati e trasferiti in camera iperbarica. Si ipotizza un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento o una fuga di gas.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Famiglia intossicata dal monossido nell’Astigiano: morto padre, figlia e nipote in camera iperbarica

Una famiglia di Tre persone si trova in ospedale dopo un’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nella loro casa a Cortandone, in provincia di Asti.

