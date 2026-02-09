Falso incidente derubata anziana | 23enne ai domiciliari

Un giovane di 23 anni di Napoli si trova agli arresti domiciliari per aver truffato un’anziana di Andretta. Secondo le ricostruzioni, ha inscenato un falso incidente per convincerla a consegnargli denaro. La donna, ingannata, ha consegnato quanto aveva, ma subito dopo si è resa conto dello stratagemma e ha denunciato l’accaduto. La polizia ha avviato le indagini e, grazie alle testimonianze, ha individuato il responsabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ventitreenne di Napoli è stato posto agli arresti domiciliari per una truffa ai danni di un'anziana di Andretta. I l giovane, in trasferta in Alta Irpinia, aveva sottratto alla vittima 6.000 euro utilizzando la tecnica del "falso incidente". Il d enaro è stato recuperato e restituito grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della locale stazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, un complice aveva contattato telefonicamente l'anziana, fingendosi un avvocato e sostenendo che il figlio fosse stato arrestato dopo un grave incidente stradale. Per ottenere la sua liberazione, sarebbe stato richiesto il pagamento immediato della somma.

