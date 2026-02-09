Falsi incidenti stradali | La gang delle sentenze vende quiz universitari

La polizia indaga su una rete di falsi incidenti stradali che si collega anche a un concorso universitario. Le autorità sospettano che alcune domande del test siano state manipolate e vendute dalla stessa gang che organizza gli incidenti falsi. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano legami tra le due attività illecite e chi ci sia dietro questa truffa su più fronti.

Anche le domande per un concorso bandito dall’università finiscono al centro delle verifiche dei pm che indagano sulla cricca dei falsi incidenti stradali. Riflettori su una presunta cricca in grado di sbloccare indennizzi per sinistri mai avvenuti. Medici, consulenti, legali, procacciatori di affari. Che se ne vanno in giro per alcuni uffici del giudice di pace all’ombra del distretto di Corte di appello, trovando spesso sponda utile: depositano denunce per sinistri stradali mai avvenuti, determinano l’apertura di procedimenti, strappano la firma di un giudice di pace e incassano indennizzi. Il metodo Un metodo che funziona: la banda dei falsi sinistri riesce a trovare terreno fertile grazie alla compiacenza di magistrati onorari, avvocati, consulenti (figure che molto spesso sono intercambiabili). 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Falsi incidenti stradali: «La gang delle sentenze vende quiz universitari» Approfondimenti su Università Concorso Incidenti stradali, morti in aumento a Pordenone: la mappa delle aree più colpite Nel 2024, il Friuli Venezia Giulia registra un aumento degli incidenti stradali, con Pordenone tra le aree più colpite. Incidenti stradali: ecco la classifica delle strade più pericolose di Udine e dintorni Nel 2024, alcune strade della provincia di Udine si confermano come le più pericolose, registrando un alto numero di incidenti e sinistri gravi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Università Concorso Argomenti discussi: Truffe alle assicurazioni con falsi incidenti stradali, misure cautelari per tre Giudici di pace e quattro avvocati a Santa Maria Capua Vetere; Professionisti dei falsi incidenti: interdizione per 3 giudici di pace e 4 avvocati | I NOMI; Caserta, finti incidenti stradali: sospesi dal gip tre giudici di pace e quattro avvocati; Falsi incidenti, 3 giudici di pace sospesi e un avvocato ai domiciliari: lo scambio di soldi, buoni viaggio e borse griffate. Falsi incidenti stradali: «La gang delle sentenze vende quiz universitari»Anche le domande per un concorso bandito dall’università finiscono al centro delle verifiche dei pm che indagano sulla cricca dei falsi incidenti stradali. Riflettori su una ... ilmattino.it Falsi incidenti e sentenze pilotate: sette indagati tra giudici di pace e avvocatiSono gravemente indiziati del reato di corruzione nell’ambito di un vasto giro di truffe assicurative legate a sinistri stradali fittizi. ilgiornalelocale.it Rolex, champagne e Gucci: la bella vita di giudici e avvocati dei falsi incidenti https://ebx.sh/bPjzcz facebook

