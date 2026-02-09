Falconara ne fa cinque alle abruzzesi e torna quarta

La Falconara ha vinto facilmente contro il Montesilvano, con un punteggio di 5-2. La squadra di casa ha preso il comando fin dall’inizio e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, lasciando poco spazio agli avversari. Con questa vittoria, Falconara risale in classifica e si piazza al quarto posto. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso e appassionato, che ha applaudito i giocatori che hanno dimostrato determinazione e cura nei dettagli.

Okasa Falconara 5 Montesilvano 2 OKASA: Carturan, Pereira, Elpidio, Balardin, Colucci; Ferrara, Loth, Kondo, Gregori, Scoponi, Pirro, Bordacchini. All. Domenichetti MONTESILVANO: Marcelli, D'Incecco, Ortega, Spadano, Masaro; Prenna, Masciulli, Santangelo, Donati, Concella, D'Addario, Matricciani. All. Zucotti Arbitri: Zingariello (Palermo), De Candia (Molfetta); crono: Plutino (Reggio Emilia) Reti: 2'46'' Isa Pereira (O), 6'28'' autorete Prenna (O), 12'18'' Isa Pereira (O), 19'35'' Prenna (M), 25'56'' Balardin (O), 36'20'' Elpidio (O), 39'04'' Spadano (M) Note: ammonite Masaro (M), D'Incecco (M) Torna alla vittoria l'Okasa Falconara e supera, al PalaBadiali, il Montesilvano con un rotondo 5-2.

