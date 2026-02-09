Explainer-Will Thailand’s election deliver a stable government?
La vittoria del partito Bhumjaithai alle elezioni di fine settimana ha sorpreso molti. Il partito ha ottenuto una maggioranza netta, lasciando di stucco gli avversari. Ora si aspetta di vedere se questa maggioranza porterà stabilità al governo thailandese. La politica nel paese resta incerta, ma per il momento il risultato dà fiato ai sostenitori del Bhumjaithai.
Bhumjaithai grabbed and retained a sizeable lead in early vote counting, despite opinion polls that favoured the liberal People’s Party, whose leaders, along with those of the Pheu Thai party, had conceded early. It expanded in the south and grabbed seats in the vote-rich northeast held for nearly two decades by the billionaire Shinawatra family’s once dominant Pheu Thai. Despite a clean sweep of the capital Bangkok, People’s Party was a distant second with 117 seats, and Pheu Thai at 74, in its worst electoral performance. Although Bhumjaithai lacks an outright majority, its 192 seats give Anutin plenty of bargaining power. 🔗 Leggi su Internazionale.it
