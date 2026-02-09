Ex Milan Femminile Bergamaschi | Fare gol è sempre bello non importa a chi

Valentina Bergamaschi, ex giocatrice del Milan Femminile, ha parlato dopo la partita contro le sue ex compagne. Con un sorriso, ha detto che fare gol le dà sempre soddisfazione, indipendentemente dalla squadra contro cui segna. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione, e le sue parole sono arrivate chiare: per lei, il gol resta una gioia pura, senza distinzioni.

Valentina Bergamaschi, ex calciatrice del Milan Femminile, ha fatto la storia in rossonero, ma è stata proprio lei a segnare il gol vittoria nel match di ieri contro la formazione di Coach Bakker. Intervistata nel post partita dai microfoni ufficiali giallorossi, Bergamaschi ha voluto parlare della prestazione e del gol dell'ex. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Colombo infermabile. Gol anche per Zeroli. Cissè: pessime notizie. Il Milan in prestito>>> «Fare gol è sempre bello, non importa a chi. Ho questa particolarità di segnare alle mie ex squadre, un po’ mi dispiace, ma è importante per noi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan Femminile, Bergamaschi: “Fare gol è sempre bello, non importa a chi” Approfondimenti su Milan Femminile Hojlund: «Fare gol è sempre bello ma i meriti vanno divisi con la squadra» Milan-Lazio, Leao: “È bello fare gol. Per questo lavoro da centravanti. Ringrazio la squadra perché …” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milan Femminile Argomenti discussi: Le parole di Bergamaschi dopo Roma-Milan; Serie A femminile. Una rete dell'ex Bergamaschi mantiene la Roma in quota; La Roma supera 1-0 il Milan e l’Inter risponde con un 3-0 sulla Fiorentina, vince ancora il Napoli; Serie A Women Athora, Piemonte da dieci e lode. Bergamaschi gol vale doppio. Femminile, Bergamaschi: Volevamo riscattarci. I tifosi sono un'arma in piùParla l'esterno giallorosso al termine della gara contro il Milan, vinta 1-0 grazie a un suo gol: Ho questa particolarità di segnare sempre alle mie ex squadre! ... ilromanista.eu Femminile, Roma-Milan 1-0: vittoria romanista, decide BergamaschiLe giallorosse di Rossettini tornano a vincere in campionato. Battute le rossonere non senza soffrire al Tre Fontane. Tre punti chiave per la classifica ... ilromanista.eu Serie A Femminile, il Milan sfiora l’impresa ma cade La classifica aggiornata facebook Femminile, la #Roma a misura di capolista batte il #Milan mantiene il gap Gol di #Bergamaschi: si resta a +5. #Babajide la migliore. Al 62’ il rosso a #VanDooren. 3 gol annullati a #Viens @LeoFrenquelli #ASRoma #ASRomaFemminile x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.