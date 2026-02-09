Evolio Expo 2026 tra radici e futuro con l' ulivo pugliese

Questa mattina si è aperta ufficialmente l’Evolio Expo 2026, un evento dedicato all’olio extravergine di oliva pugliese. Nei padiglioni, produttori e esperti si sono incontrati per parlare di radici profonde e di un futuro che si scrive con l’olio di qualità. La manifestazione si svolge in una Puglia che guarda avanti, senza dimenticare le sue tradizioni.

L’olio extravergine di oliva come chiave per leggere il presente e immaginare il futuro della Puglia. È questo il filo conduttore dell’incontro “Radici e futuro: l’olio evo pugliese come motore di cultura, innovazione e inclusione sociale”, promosso, nell'ambito di Evolio Expo 2026 uno degli.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Evolio Expo2026 Evolio Expo al via: Puglia capitale dell’extavergine, Campania tra i territori chiave della filiera L'Evolio Expo mette in evidenza il ruolo della Puglia come capitale dell'extavergine e la rilevanza della Campania nella filiera dell'olio. Ostuni verso la capitale del Folklore pugliese: un viaggio tra storia, simboli e significati dell’ulivo Il 18 gennaio 2026, Ostuni ospiterà un evento dedicato alla scoperta dell’ulivo, simbolo della cultura e della storia pugliese. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Evolio Expo2026 Argomenti discussi: Evolio Expo, dal 29 al 31 gennaio 2026 la seconda edizione della fiera dedicata all’olio extravergine di oliva; EvOlio Expo, Imola Città dell’Olio alla fiera internazionale; EVOLIO Expo 2026 chiude a Bari tra business, salute e oleoturismo; EVOLIO Expo 2026: A Bari l’olio EVO fa sistema tra mercati esteri, oleoturismo e salute. Evolio Expo 2026: Scopri gli Eventi Imperdibili e gli Incontri sull’Olio Extravergine di OlivaLa Puglia si conferma come la prima regione olivicola in Italia, con oltre 720 frantoi attivi e una superficie di circa 330.800 ettari dedicata alla produzione di olive. Questo evento rappresenta ... tuobenessere.it EVOLIO Expo 2026 chiude a Bari tra business, salute e oleoturismoBilancio positivo per la seconda edizione della fiera B2B dedicata all’olio extravergine di oliva: 150 aziende, buyer da 16 Paesi e un forte focus su nutrizione, territorio e sviluppo ... lagazzettadelmezzogiorno.it StarTv96. . EVOLIO EXPO Il Comune di Corato presenta #coratocultivarbellezza Graziano Cennamo Pugliarmonica Lo speciale completo su StarTv ch 96 venerdì alle 16,00-20,00 sabato alle 10,30 domenica alle 17,00 facebook Domani (31/01, ore 12) a Evolio Expo, presso la Fiera del Levante, l’incontro Olio ad Oriente, promosso da Unioncamere Puglia/ @EEN_Italia Export olio pugliese verso Cina, Giappone e Corea +50% dal 2020 al 2024. Registrati: forms.gle/f2deyBkAEb x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.