Europa riorganizzata | Roma e Berlino lanciano sfida al modello attuale confronto strategico in Belgio

Domani in Belgio si tiene un vertice convocato da Meloni e Merz. L’obiettivo è mettere sul tavolo idee per rendere l’Europa più pragmatica e competitiva. Roma e Berlino spingono per un cambio di rotta, affrontando le sfide di un mondo in rapido mutamento e le incognite di un possibile nuovo governo negli Stati Uniti.

Il vertice di domani in Belgio, convocato da Giorgia Meloni e Friedrich Merz, rappresenta un tentativo di dare forma a un’Europa più pragmatica e competitiva, in risposta alle sfide poste da un contesto globale in rapida evoluzione e alle incertezze derivanti dalle possibili politiche di un futuro governo statunitense. L’incontro, che si terrà al castello di Alden Biesen, apre un confronto tra i leader europei, con l’obiettivo di delineare strategie per rafforzare l’industria e il mercato unico. Roma e Berlino si pongono come promotori di un nuovo approccio, orientato al “pragmatismo”, e mirano a coinvolgere una dozzina di leader europei, dai paesi nordici a quelli baltici, in un confronto che potrebbe ridisegnare gli equilibri all’interno dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi si svolge a Villa Doria Pamphili il vertice tra la premier Giorgia Meloni e il cancelliere Friedrich Merz, un incontro che segna un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra Roma e Berlino.

