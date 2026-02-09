Etikey un anno di attività dell' impresa sociale | 11 assunzioni e 17 tirocini

Etikey festeggia il suo primo anno di attività. In poco tempo, ha assunto 11 persone e promosso 17 tirocini. L’impresa si concentra su inclusività e fare rete, e i numeri confermano che sta facendo davvero la differenza.

Inclusività e capacità di fare rete. Sono i due capi saldi di Etikey, impresa sociale, che chiude il suo primo anno di vita con numeri che raccontano un impatto concreto proprio sulle due importanti tematiche. Etikey è stata costituita il 15 gennaio 2025 dall'incontro tra Diaphorá e Centro Donna.

