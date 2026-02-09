Ethan Hawke ha raccontato di quando era più giovane e desiderava prendere il ruolo che alla fine è andato a Billy Crudup. L’attore di Boyhood e L’attimo fuggente ha confessato di aver avuto una certa rivalità con il collega e di aver sognato di interpretare personaggi diversi. Ora, a distanza di anni, ricorda quei momenti con un sorriso.

La star di Boyhood e L'attimo fuggente ha svelato la rivalità giovanile con il collega e il personaggio che avrebbe voluto interpretare al suo posto. Ospite di una recente puntata dello show di Jimmy Fallon, Ethan Hawke ha svelato al pubblico e al conduttore la rivalità vissuta nella fase iniziale della sua carriera con Billy Crudup, oggi diventato suo amico. L'attore di Blue Moon e Prima dell'alba ha spiegato che inizialmente non era affatto amichevole con il collega e avrebbe voluto soffiargli anche un personaggio che poi venne interpretato proprio da Billy Crudup. La rivalità di Ethan Hawke con Billy Crudup "È diventato un mio amico ma all'inizio non lo era" ha spiegato Hawke durante l'intervista di Jimmy Fallon "Perché ci capitava di presentarci, facevamo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ethan Hawke: "Da giovane volevo rubare un ruolo a Billy Crudup"

Approfondimenti su Ethan Hawke

Dopo il successo di Stranger Things, Maya Hawke si confronta con il percorso post-serie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ethan Hawke

Argomenti discussi: Nella Valle della Violenza: La recensione del film con Ethan Hawke; La Berlinale si accende: da Chloé Zhao a Ethan Hawke, un red carpet da Oscar; Ethan Hawke arrabbiato con Tom Cruise per aver cambiato ciò che ci si aspetta dagli attori che fanno acrobazie; Maya Hawke, ecco il consiglio di papà Ethan dopo Stranger Things.

Ethan Hawke torna a brillare in Blue MoonDa giovane promessa del cinema a star conclamata, Ethan Hawke ha visto consolidarsi davanti a sé una carriera in costante ascesa. Rimasto impresso agli occhi del pubblico già ai tempi de L’attimo ... unionesarda.it

Blue Moon, Ethan Hawke: «Per fare l’attore serve un cuore da folle»Ethan Hawke è una di quelle rare persone che non differisce tra l'idea e la sostanza di chi è. Per capirlo basta ascoltarlo parlare del suo lavoro. In Blue Moon di Richard Linklater – la loro ottava ... leggo.it

I consigli di Ethan Hawke a Sydney Sweeney "Un attore non può essere davvero un attore senza aver calcato un palco. La parola deriva dall'azione: non da due, tre o mille scatti, ma da una sola. Chi non sa interpretare un personaggio nella sua forma più facebook

Alle 21:25 “The Kid” di Vincent D'Onofrio con Chris Pratt, Vincent D'Onofrio, Ethan Hawke | In fuga da un padre violento, il quattordicenne Rio Cutler e la sorella Sara si imbattono in Billy "The Kid" e devono scegliere se intraprendere la strada del crimine o dell x.com