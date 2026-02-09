Estrazione Million Day di oggi 9 febbraio 2026 | i numeri vincenti di lunedì

Alle 13 e alle 20.30 di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, si sono svolte le estrazioni del Million Day. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, attirando l’attenzione di chi sogna di portarsi a casa un milione di euro indovinando cinque numeri su cinquantacinque. Molti giocatori hanno seguito con trepidazione, sperando di essere tra i fortunati.

Estrazione Million Day oggi lunedì 9 febbraio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 9 FEBBRAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.