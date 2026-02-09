Esotika | un successo oltre le previsioni E ora nuovo appuntamento a settembre

Questa mattina ad Arezzo si sono superate tutte le aspettative. Oltre 20mila persone hanno invaso i padiglioni di Arezzo Fiere, creando un entusiasmo che non si vedeva da tempo. Gli organizzatori parlano di un successo superiore alle previsioni e già si pensa a un nuovo appuntamento a settembre. La fiera Esotika si conferma uno degli eventi più seguiti dell’anno.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – “Professionalità e dedizione degli organizzatori. Entusiasmo e partecipazione record da parte delle o ltre 20mila persone che hanno affollato dalla mattina alla sera i padiglioni di Arezzo Fiere, che fa record di presenze con un grande inizio dell’annata 2026”. Queste le parole dell'ideatore e creatore dell'evento, Daniel Baiocco e i numeri chiave per descrivere il grandissimo, nuovo successo di Esotika, la realizzazione di eventi, gare ed esibizioni che hanno divertito e appassionato il pubblico presente nello scorso weekend aretino, vissuto nel segno della passione per gli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

