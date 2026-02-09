Esordio in D per l’arbitro beneventano Francesco Russo

Nella giornata di ieri, a Bassano del Grappa, l’arbitro beneventano Francesco Russo ha fatto il suo esordio in Serie D. Ha diretto la partita tra Bassano Virtus e San Luigi Calcio, terminata 1-1. Russo, alla sua prima volta in questa categoria, ha mostrato sicurezza e ha gestito bene il match di fronte a un pubblico numeroso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri, a Bassano del Grappa, l'arbitro di calcio sannita Francesco Russo ha fatto il suo esordio in Serie D, dirigendo la gara Bassano Virtus – San Luigi Calcio, finita 1-1. Direzione di gara esemplare, 3 ammoniti, un buon viatico per il passaggio definitivo in CanD che ci auguriamo arrivi per il bravo Francesco alla fine di questa stagione sportiva. Francesco Russo, in questa gara che ricorderà per tutta la vita, è stato seguito a Bassano del Grappa dai suoi amici della Sezione AIA di Benevento "Francesco Castracane", con a capo il presidente Daniele Mazzulla e i componenti del Consiglio direttivo Giorgio Bosco, Nazzareno Pisano, Maria Vittoria Ievolella, Luigi Porcelli e Matteo Della Porta, quest'ultimo esordiente in serie D qualche settimana fa.

