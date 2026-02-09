Escursione al Monte Molara | storia e natura con Ruando Experience

Domenica 15 febbraio, gli appassionati di trekking si preparano a salire al Monte Molara, a Zungoli. Ruando Experience organizza un’escursione che unisce storia e natura, portando i partecipanti tra paesaggi suggestivi e tracce di tempi passati. La giornata promette di essere un’occasione per scoprire ambienti incontaminati e ripercorrere memorie antiche, in un’escursione che punta a coinvolgere sia gli amanti dell’avventura che gli appassionati di storia locale.

Ruando Experience invita gli amanti della natura e del trekking a vivere un’esperienza unica tra paesaggi suggestivi e memorie antiche con l’escursione al Monte Molara, in programma domenica 15 febbraio a Zungoli.Un percorso ad anello di circa 12 km, che si snoda tra i caratteristici vicoli del.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Monte Molara Patrica, escursione sul monte Cacume dove si incontrano Dante e la natura Il Monte Cacume, nel cuore dei Lepini, si distingue per la sua forma caratteristica e il suo paesaggio suggestivo. Pantalica in inverno: escursione guidata adatta a tutti, tra storia e natura La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Monte Molara Argomenti discussi: Escursione al Monte Molara: storia e natura con Ruando Experience. Nuova operazione dei Guardiaparco del Parco dei Castelli Romani a Monte Compatri: bonifica sul sentiero CAI 508 in località Molara #castelliromani #montecompatri Parco dei Castelli Romani #castellinotizie facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.