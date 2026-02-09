Errico Galleria Casa d’Asta il grande 900 napoletano in mostra | protagonista Gennaro VIllani

La Errico Galleria Casa d’Asta continua a mettere in mostra il grande Novecento napoletano, questa volta con Gennaro Villani. La galleria punta a far conoscere meglio gli artisti che hanno lasciato il segno nel secolo scorso a Napoli, e questa esposizione non fa eccezione. Il protagonista è appunto Villani, uno dei nomi più rappresentativi del Novecento napoletano, e l’allestimento vuole riscoprire il suo stile e le sue opere. La mostra si focalizza sulla sua produzione, offrendo al pubblico l’occasione di sc

La Errico Galleria Casa d’Asta prosegue il proprio percorso di riscoperta e rivalutazione degli artisti che hanno segnato il Novecento napoletano. Protagonista della nuova esposizione è Gennaro Villani (Napoli 1885 – 1948), pittore dalla traiettoria complessa e ancora in parte da rileggere. Formatosi presso l’Istituto di Belle Arti partenopeo sotto la guida del maestro Michele Cammarano (Napoli 1835 – 1920), Villani si avvicina inizialmente a una pittura socialmente impegnata, caratterizzata da un impianto fortemente chiaroscurale e da evidenti richiami alla tradizione seicentesca napoletana. La lunga e prolifica permanenza in Francia, costellata di riconoscimenti, segna però una svolta decisiva: la tavolozza si schiarisce, il linguaggio si fa più lirico e l’artista inizia a privilegiare marine, cortili assolati e scene di quotidianità luminosa, elementi che diventeranno la cifra distintiva della sua produzione matura.🔗 Leggi su Ildenaro.it

