Ermal Meta a Sanremo 2026 | Stella stellina un inno laico e universale per le nuove generazioni

Ermal Meta si prepara a salire sul palco dell’Ariston con “Stella stellina”. Il cantautore ha spiegato che si tratta di un inno laico e universale, pensato per le nuove generazioni. La canzone, una sorta di preghiera moderna, vuole parlare a tutti senza confini né religioni. Meta promette un pezzo che unisce e dà speranza, pronto a conquistare il pubblico di questa edizione.

Il cantautore Ermal Meta porterà sul palco del Festival di Sanremo 2026 il brano "Stella stellina", una composizione che egli stesso definisce una "preghiera laica per i figli del mondo". La sua partecipazione, annunciata nella giornata di oggi, 9 febbraio 2026, si inserisce in un contesto di attesa per la nuova edizione del Festival, condotto quest'anno da Carlo Conti. Il brano si preannuncia come una riflessione intima e universale, destinata a toccare le corde emotive del pubblico. Ermal Meta si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera artistica, ritornando all'appuntamento con il Festival di Sanremo che lo ha visto protagonista in passato.

