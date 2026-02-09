Ermal Meta a Sanremo 2026 | Stella stellina nella nuova gara delle proposte dopo i successi passati

Ermal Meta torna sul palco di Sanremo 2026 con il suo nuovo brano “Stella stellina”. Dopo aver vinto diverse volte in passato, ora si presenta tra le nuove proposte, pronto a conquistare di nuovo il pubblico. La sua presenza tra i giovani artisti ha già acceso l’attenzione, e tutti aspettano di ascoltare la sua canzone.

Ermal Meta torna a calcare il palco del Festival di Sanremo 2026 con “Stella stellina”, brano che lo riporterà a competere tra le nuove proposte in una delle kermesse musicali più attese dell’anno. L’annuncio, arrivato a pochi giorni dall’inizio della manifestazione, segna il ritorno dell’artista romano alla celebre competizione, dopo le sue precedenti partecipazioni e vittorie che hanno contribuito a consolidare la sua posizione nel panorama musicale italiano. Il Festival di Sanremo, un evento che da decenni cattura l’attenzione del pubblico italiano e non solo, si prepara ad accogliere una nuova edizione ricca di novità e sorprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sanremo 2026

Ermal Meta torna al Festival di Sanremo nel 2026 con il brano

Ermal Meta torna sul palco di Sanremo, questa volta con il brano ‘Stella Stellina’.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Ermal Meta: Canto i figli di tutti, l'Eurovision? Porterei il mio messaggio; Ermal Meta: A Sanremo canto per una bimba di Gaza. La musica è nata per mia figlia, il testo da una foto; Ermal Meta: Se vincerò Sanremo porterò la mia canzone su Gaza a Eurovision per farla sentire a Israele; Stella Stellina, la ninna nanna ferita di Ermal Meta a Sanremo.

Ermal Meta a Sanremo 2026: «Canto una bambina di Gaza, un popolo senza voce. Non temo le polemiche, dirò quello che sento, anche se farà discutere»Con Stella Stellina, il cantautore racconta l’infanzia sotto le bombe e una domanda impossibile: come spiegare il male a un bambino. A Sanremo sceglie di non filtrarsi, di assumersi il rischio delle p ... vanityfair.it

Ermal Meta a Sanremo: «Canterò l'orrore di Gaza spiegato a un bambino, sono responsabile di ciò che scrivo»«Stella stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più»: comincia così Stella stellina, la canzone ispirata alla guerra a Gaza - ... ilmessaggero.it

Preferite il duetto Masini & Fedez o Ermal Meta votate tutti!! . . . . . . . . . . . . #musicaitaliana #music #marcomasini_fanpage #marcomasinifanclub #marcomasiniofficialfanclub #marcomasiniofficial #masini #marcomasinifansclub #musica #marcom facebook

Il primo Sanremo da papà per Ermal Meta, “a Gaza i figli di tutti” x.com