L’Eritrea respinge con fermezza le accuse dell’Etiopia di aver avviato un’aggressione militare. In un comunicato ufficiale, il governo eritreo definisce “deplorevoli” le insinuazioni e nega qualsiasi coinvolgimento in azioni militari all’interno dei confini etiope. La tensione tra i due paesi si alza, mentre Addis Abeba accusa Asmara di sostenere gruppi armati in territorio etiope. La situazione resta incerta, con entrambe le parti che si scambiano accuse senza mostrare segnali di de-escalation.

“Sadly, it constitutes yet another deplorable act in a pattern and spiral of hostile campaigns against Eritrea for more than two years now,” the ministry said, adding that it did not want to exacerbate the situation. The two longstanding foes waged war against each other between 1998 and 2000, signing a peace deal in 2018. They were allies during Ethiopia’s two-year war against regional authorities in the northern Tigray region, but relations between the two nations have plunged into acrimony since then. I due nemici di lunga data si sono fatti la guerra tra il 1998 e il 2000, firmando un accordo di pace nel 2018. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Eritrea calls Ethiopia’s accusations of military aggression ‘deplorable’

Approfondimenti su Eritrea Etiopia

Il governo etiope ha accusato ufficialmente l’Eritrea di aver lanciato attacchi militari e di sostenere gruppi armati sul suo territorio.

Questa mattina, il Pentagono ha annunciato che Stati Uniti e Russia riprenderanno i contatti militari a livello alto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Are Eritrea and Ethiopia on the brink of war again

Eritrea Massaua 1957.Gita scolastica V.Bottego. facebook