Era emaciata e affamata il caso è cosi grave da sembrare finto ma purtroppo è reale È stata avviata un’indagine per crudeltà | la storia della cagnolina Penelope

La storia di Penelope, la cagnolina trovata in condizioni terribili, ha sconvolto molti. Era emaciata, con la pelle attaccata alle ossa e uno sguardo spento. La vicenda ha portato all’avvio di un’indagine per crudeltà, dopo che le immagini sono diventate virali sui social, suscitando rabbia e sdegno tra gli utenti.

Il corpo scheletrico, la pelle attaccata alle ossa e lo sguardo spento. Le immagini della cagnolina Penelope hanno fatto il giro dei social, scatenando l’indignazione degli utenti. A rendere nota la storia dell’animale è stato il rifugio Caitie’s Foster Farm Rescue di Houston, in Texas. L’ente conosce bene Penelope, dato che fino al 2022 ha accudito la cagnolina. Una famiglia locale ha poi deciso di adottarla e, da quel momento, per Penelope è iniziato un periodo da incubo. Dopo 4 anni, la cagnolina è stata restituita al canile in pessime condizioni. Quando la cucciola è arrivata nella struttura pesava meno di 5 chili, mentre il suo peso ideale avrebbe dovuto superare i 14 chili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Penelope Cagnolina

