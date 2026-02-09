Il capo di gabinetto di Starmer, McSweeney, si dimette improvvisamente. La decisione arriva dopo le recenti polemiche legate ai cosiddetti

Si è dimesso il capo di gabinetto del premier britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, in seguito alle pressioni per il caso Mandelson. Lo riferisce Sky News. McSweeney è stato indicato da più parti come colui che aveva spinto per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore degli Stati Uniti. Dopo gli ultimi sviluppi legati agli ‘Epstein file’ sono montate le critiche verso Starmer e la sua capacità di giudizio proprio sulla nomina di Mandelson alla massima carica diplomatica. Stando a indiscrezioni e ricostruzioni di stampa nel Regno Unito, McSweeney, un amico di Mandelson, pare abbia insistito affinché ottenesse l’incarico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Epstein files, si dimette il capo di gabinetto di Starmer

Approfondimenti su Epstein files

La notizia rimbalza da Londra, dove Morgan McSweeny si è dimesso dal ruolo di capo gabinetto di Keir Starmer.

Il capo di gabinetto di Starmer, Morgan McSweeney, si dimette dopo le polemiche legate al caso Mandelson.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I complotti dietro gli Epstein files: mossad, russi e il tentativo di insabbiare tutto

Ultime notizie su Epstein files

Argomenti discussi: Caso Epstein, ex ministro francese Lang si dimette da Istituto mondo arabo; Caso Epstein, si dimette McSweeney, il ‘rasputin’ di Starmer: Mi assumo tutte le responsabilità; Francia, caso Epstein: l’Eliseo prende atto delle dimissioni di Jack Lang; Londra, l'ex ministro Mandelson si dimette da lord: la foto in mutande negli Epstein files, i documenti segreti condivisi con il pedofilo e l'ipotesi di una talpa.

Lo scandalo Epstein-Mandelson investe Starmer: salta il suo braccio destro. In Norvegia si dimette ambasciatriceLe pressioni e le critiche per la nomina di Mandelson come ambasciatore Usa spingono McSweeney a lasciare, assumendosi la responsabilità della nomina ... ilsole24ore.com

Si dimette il capo di gabinetto di StarmerSu McSweeney bufera per la nomina di Mandelson e caso Epstein ... msn.com

Il caso degli Epstein Files sta travolgendo il dibattito pubblico globale, ma in Italia la discussione procede a rilento, e questo che non rende giustizia alla gravità né alle vittime del finanziere né delle crisi politiche in atto tra Stati Uniti e Regno Unito. Eppure, oltr facebook

I complotti dietro gli Epstein files: mossad, russi e il tentativo di insabbiare tutto Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' x.com