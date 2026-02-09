Epstein Files Downing Street nel caos | si dimette il capo comunicazione di Starmer William rompe il silenzio

La pubblicazione dei nuovi Epstein Files ha scatenato un terremoto. A Downing Street, il capo comunicazione di Starmer si è dimesso improvvisamente. William ha deciso di rompere il silenzio, aggiungendo tensione a una vicenda che sta già scuotendo governi, diplomazie e famiglie reali.

La pubblicazione dei nuovi Epstein Files continua a produrre onde d’urto che attraversano governi, diplomazie e famiglie reali. Nel Regno Unito l’epicentro è Downing Street, dove il premier laburista Keir Starmer si ritrova a fronteggiare una crisi politica che non nasce da un atto diretto, ma da una catena di relazioni e nomine che oggi appaiono politicamente esplosive. A rassegnare le dimissioni è stato Tim Allan, direttore della comunicazione del primo ministro, veterano della strategia mediatica già vicino a Tony Blair negli anni Novanta. “Ho deciso di farmi da parte per permettere la costruzione di un nuovo team a Downing Street”, ha dichiarato, in una formula che nel lessico politico britannico suona come un passo indietro necessario per alleggerire la pressione sul vertice. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Epstein Files, Downing Street nel caos: si dimette il capo comunicazione di Starmer, William rompe il silenzio Approfondimenti su Epstein Files Caso Epstein, nuovo colpo per il premier Starmer: si dimette direttore Comunicazioni Downing Street Il primo ministro britannico Keir Starmer si trova di nuovo sotto pressione. Caso Epstein, bufera su Stramer: si dimette anche il capo delle Comunicazioni di Downing Street Il capo delle Comunicazioni di Downing Street si dimette sotto la pressione del caso Epstein e della crisi politica che sta coinvolgendo il governo di Keir Starmer. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Epstein Files Argomenti discussi: Caso Epstein, si dimette McSweeney, il ‘rasputin’ di Starmer: Mi assumo tutte le responsabilità; UK – Starmer già in crisi: l’ombra di Epstein su Downing Street; Lo scandalo Epstein-Mandelson investe Starmer: salta il suo braccio destro. In Norvegia si dimette ambasciatrice; Epstein Files, si dimette il braccio destro del premier Starmer. How release of the Epstein files is roiling British politicsKeir Starmer faces resignation calls from senior Labour leaders as the Peter Mandelson Epstein scandal triggers high-profile resignations. san.com Epstein files rock Downing Street as Starmer fights to hold on amid calls to quitUK Prime Minister Keir Starmer faces mounting pressure to step down following the resignation of two close aides and calls from within his party, sparked by the fallout over the appointment of Peter ... indiatoday.in Un approfondimento sui temi del consenso e dell'autodeterminazione, dagli Epstein Files al Ddl Stupri, in una diretta condotta da Loredana Lipperini in dialogo con la scrittrice Daniela Brogi e con il Procuratore della Repubblica Francesco Menditto. La puntat facebook Sesso, potere e Bitcoin: negli Epstein Files i misfatti dell’oligarchia digitale - la Repubblica x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.