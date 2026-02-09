Empoli-Juve Stabia mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 20:00 l’Empoli riceve la Juve Stabia al Castellani nel 24esimo turno di Serie B. Le due squadre arrivano con stati d’animo diversi: i padroni di casa cercano punti per avvicinarsi alla zona alta, mentre le Stabia vogliono continuare la loro serie positiva. La Juve Stabia sta facendo passi avanti e punta a confermare il momento favorevole, ma il campo dirà se riusciranno a portare a casa un risultato importante in trasferta.

La Juve Stabia sta effettuando una risalita importante e ora fa visita all'Empoli al Castellani nel 24esimo turno della Serie B. I campani sono reduci da otto risultati utili consecutivi (4 vittorie e 4 pareggi) e ora condivide il sesto posto nella classifica del campionato cadetto a 35 punti insieme al Catanzaro.

Approfondimenti su Empoli Juve Stabia

Questa sera alle 20:00, all'Stadio Castellani, si gioca un match importante tra Empoli e Juve Stabia.

Ultime notizie su Empoli Juve Stabia

